A 100 días de Kast: casi la mitad dice que Gobierno "fue peor de lo esperado", según Criteria

Esta semana, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast cumplió 100 días en el poder, periodo marcado por el megaproyecto para la reconstrucción, los problemas en seguridad y la salida de dos ministras clave tras una complicada instalación.

Al cabo de estos 100 días, predomina una evaluación crítica a la gestión del Gobierno. Según la encuesta Criteria, un 49 por ciento considera que ha sido peor de lo que esperaba y un 14 por ciento que ha sido mejor.

Esta percepción es especialmente negativa entre quienes se identifican de izquierda (80%). Mientras, en la derecha 24% considera que ha sido mejor de lo que esperaba o en línea con las expectativas iniciales (48%).

El sondeo también preguntó por la aprobación del Ejecutivo que se mantuvo estable (39 por ciento) en comparación con la última medición. Sin embargo, la "aprobación móvil" de las últimas cuatro semanas llegó a 38 por ciento, siete puntos más bajo que la obtenida en las primeras cuatro semanas de Gobierno (45%).

Entre quienes no se identifican con ningún sector político, la evaluación negativa también es mayoritaria: un 48% dice que el gobierno fue peor de lo esperado, frente a un 30% que lo considera "igual" y un 13% que cree que fue mejor.

Un país "más desordenado"

Respecto a la situación país, un 36 por ciento considera que Chile está más desordenado que antes, un 26 por ciento cree que está más ordenado y un 34% no percibe cambios.

Nuevamente se observan diferencias por sector: la izquierda percibe mayor desorden (74%), mientras que en la derecha, un 48% considera que el país está hoy más ordenado.

Respecto a las emociones de la población frente al 2026, la esperanza se mantiene como un sentimiento predominante, pero sufriendo una caída desde su última medición en febrero de este año, bajando del 53 al 39 por ciento.

En contraparte, los sentimientos negativos experimentaron un alza:

El miedo marca un 27% (+ 5pts)

marca un 27% (+ 5pts) La tristeza un 12% (+ 7pts)

un 12% (+ 7pts) La ira un 5% (+ 4pts)

Por su parte, la sorpresa (de 10% a 8%), el desprecio (de 4% a 5%) y la alegría (de 5% a 4%) registraron variaciones menores.

La encuesta fue realizada mediante un estudio cuantitativo, no probabilístico, aplicado a través de encuestas autoadministradas en un panel online certificado.

El estudio se aplicó el 18 de junio a un total de 802 casos, entre mujeres y hombres de 18 años o más, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en todo el país.