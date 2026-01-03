Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Con un bastón y su familia: Billy Joel reapareció en un escenario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal y suspendió todos sus shows en mayo de 2025.

Con un bastón y su familia: Billy Joel reapareció en un escenario
 Captura TMZ
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Billy Joel sorprendió a un pequeño grupo de personas en Florida, cuando la noche del viernes subió al escenario para interpretar dos canciones, apoyado en un bastón, con motivo de los 30 años de la villa Wellington, al norte de Miami.

En mayo de 20205, Joel anunció la suspensión de una serie de shows agendados en Inglaterra y Estados Unidos, a raíz de su diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (NPH), afección a su cerebro que afecta la audición, visión y equilibrio.

El compositor e intérprete de canciones como "Piano Man" estaba acompañado por su esposa, Alexis Roderick, y dos de sus hijas.

El sitio TMZ reporta que se presentaron varias bandas, algunas de covers, y se especulaba con la presencia de un invitado especial, que finalmente resultó ser Billy Joel, quien cantó "Big Shot" y "We Didn't Start the Fire".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada