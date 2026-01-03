Con un bastón y su familia: Billy Joel reapareció en un escenario

El cantante Billy Joel sorprendió a un pequeño grupo de personas en Florida, cuando la noche del viernes subió al escenario para interpretar dos canciones, apoyado en un bastón, con motivo de los 30 años de la villa Wellington, al norte de Miami.

En mayo de 20205, Joel anunció la suspensión de una serie de shows agendados en Inglaterra y Estados Unidos, a raíz de su diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (NPH), afección a su cerebro que afecta la audición, visión y equilibrio.

El compositor e intérprete de canciones como "Piano Man" estaba acompañado por su esposa, Alexis Roderick, y dos de sus hijas.

El sitio TMZ reporta que se presentaron varias bandas, algunas de covers, y se especulaba con la presencia de un invitado especial, que finalmente resultó ser Billy Joel, quien cantó "Big Shot" y "We Didn't Start the Fire".