Cristian Castro metalero: Captan al músico en concierto de Behemoth

El cantante mexicano Cristian Castro sigue demostrando su fascinación por la música metalera al ser captado en un concierto de las bandas de death metal Behemoth y Deicide en Nueva York.

Castro, quien lidera su propia banda de heavy metal llamada La Esfinge, se encontraba comprando una polera de la banda polaca cuando se cruzó con un grupo de fans colombianos.

A través de sus redes sociales de 4 Extraños en D.C. compartieron el registro en el que saludaron al músico, celebrando el fanatismo de Castro, quien se mostró sorprendido al encontrarse con otros latinos en el show.