Dua Lipa desmiente despido de su agente, aunque afirma "no aprobar sus acciones"

La cantante Dua Lipa desmintió los rumores que indicaban que había despedido a su representante, David Levy, luego de que mostrara su apoyo a Israel en el conflicto que se vive en Gaza.

A través de su cuenta de Instagram, la británica escribió: "No apruebo las acciones de David Levy u otros ejecutivos musicales hacia un artista diciendo su verdad".

Posteriormente, la voz de "Be The One" se refirió a la forma en la que la prensa ha abordado el tema, señalando principalmente al portal Daily Mail, donde aseguraron que la artista había cortado sus lazos laborales con Levy después de que este firmara una carta que exige bajar de Glastonbury al grupo pro Palestina Kneecap.

"No solo la historia fue completamente falsa, sino que el lenguaje utilizado por Daily Mail ha sido deliberadamente inflamatorio, elaborado puramente para clickbait, claramente diseñado para alimentar la división online", indicó.

Finalmente Lipa, que llegará a Chile los próximos 11 y 12 de noviembre, añadió: "Siempre es Palestina Libre, pero explotar una tragedia global para vender periódicos es algo que encuentro profundamente preocupante".