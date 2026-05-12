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Tópicos: Magazine | Música

Dueños de Movistar Arena anuncian sala de conciertos en Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En alianza con el Metro de Santiago, estará ubicado sobre la estación Ñuñoa.

Dueños de Movistar Arena anuncian sala de conciertos en Ñuñoa
 EFE (Referencial)

Music Hall Ñuñoa tendrá una afluencia máxima de 4.700 personas.

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Un nuevo centro de eventos llegará a ampliar la oferta cultural en la Región Metropolitana de la mano de la empresa estadounidense Live Nation Entertainment, dueña de Ticketmaster y accionista mayoritario del Movistar Arena.

Se trata de Music Hall Ñuñoa, un proyecto que la gigante estadounidense se encuentra impulsando junto a Metro de Santiago y que se ubicará sobre la estación Ñuñoa, en la intersección de Avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia.

Contemplando una inversión de 35 millones de dólares, la iniciativa considera la construcción y operación de un recinto tipo teatro sobre la mencionada estación, contando con cuatro niveles en superficie y tres subterráneos, según lo informado por Diario Financiero.

"El recinto estará orientado al desarrollo de actividades culturales y recreativas, incluyendo conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y encuentros culturales", detalló la empresa en los antecedentes ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dando cuenta de que el edificio contará con una sala de conciertos, espacios de backstage, áreas de atención al público, oficinas, estacionamientos, camarines y salas de reuniones, entre otras.

Además, se estimó que el recinto contará con una afluencia máxima de 4.700 personas, junto con indicar que la construcción del proyecto se extenderá por 12 meses.

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