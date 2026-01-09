¿Bad Bunny vuelve a Viña? Productora no descarta su retorno

Daniel Merino, director de Bizarro Live Entertainment, afirmó que no se descarta un eventual regreso de Bad Bunny al Festival de Viña del Mar, pese al actual nivel de convocatoria del artista.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ejecutivo -que también está a cargo de producir el Festival de Viña- fue claro al abordar esa posibilidad.

"Yo no descartaría que algún día Bad Bunny pueda volver a la Quinta Vergara" señalando agregando que se trata de artistas que llegan al certamen "no por dinero, sino por tradición y respeto", y que mantienen un vínculo especial con Viña del Mar.

En este contexto, Merino sostuvo que el cantante mantiene una relación especial con el país, recordando que "Chile es un territorio, un mercado donde él básicamente nació", aludiendo a sus primeras presentaciones en escenarios pequeños y a una trayectoria que lo llevó "de la medialuna de Rancagua al Super Bowl".

Respecto a la reprogramación de los shows en el Estadio Nacional -originalmente fijados para febrero, y que se realizarán estos 9, 10 y 11 de enero- y que debieron modificarse a raíz de la participación del cantante en el Super Bowl, el director señaló que la decisión era "totalmente justificable", considerando la relevancia del hito para la carrera del artista.

Sobre el impacto del cambio en el público, detalló que cerca de 3 mil personas devolvieron sus entradas, proceso que ya fue resuelto. "Esas entradas se vendieron nuevamente porque había una demanda alta", aseguró, agregando que quedan "muy poquitas" disponibles.

Finalmente, Merino destacó que la productora seguirá trabajando tanto en los shows de Bad Bunny como en el Festival de Viña del Mar, reiterando que la opción de ver al artista en la Quinta Vergara sigue abierta.