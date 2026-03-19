Hugo Silva, investigador del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (Catlec), abordó este jueves en Cooperativa el alza sostenida en el precio de los combustibles a nivel global, asegurando que, pese a los efectos económicos que esta situación puede generar, el sistema de transporte público en Chile -especialmente en la Región Metropolitana- ha demostrado estar "relativamente bien protegido frente a estas alzas", sobre todo por la combinación estratégica de electromovilidad y subsidios estatales en sus servicios.

Respecto a la electromovilidad, Silva destacó que Santiago se posiciona como la ciudad fuera de China con la mayor cantidad de buses eléctricos, proyectando que "a finales de este primer semestre, casi 70% de la flota va a ser eléctrica". Esta transformación es clave, ya que "al tener este sistema eléctrico, no se ve afectado directamente por el alza de los combustibles".

Además, afirmó que si el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) dejara de operar, "también hay subsidio al transporte público" que permite "fijar la tarifa o contener las alzas, dependiendo de lo que el ministro tome la decisión a recomendación del panel de expertos".

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