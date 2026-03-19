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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los equipos chilenos conocen a sus rivales este jueves.

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Este jueves, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en la sede de la Conmebol, se sortearán la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde los diferentes equipos chilenos conocerán a sus rivales en los torneos internacionales.

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos que representarán a nuestro país en la Copa Libertadores, mientras que Audax Italiano, Palestino y O'Higgins lo harán en la Copa Sudamericana.

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