Este jueves, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en la sede de la Conmebol, se sortearán la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde los diferentes equipos chilenos conocerán a sus rivales en los torneos internacionales.

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos que representarán a nuestro país en la Copa Libertadores, mientras que Audax Italiano, Palestino y O'Higgins lo harán en la Copa Sudamericana.