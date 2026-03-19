El sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Los equipos chilenos conocen a sus rivales este jueves.
Los equipos chilenos conocen a sus rivales este jueves.
Este jueves, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en la sede de la Conmebol, se sortearán la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde los diferentes equipos chilenos conocerán a sus rivales en los torneos internacionales.
Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos que representarán a nuestro país en la Copa Libertadores, mientras que Audax Italiano, Palestino y O'Higgins lo harán en la Copa Sudamericana.
17:44 - | Revisa todos los detalles sobre los equipos chilenos en la previa del sorteo
Los equipos chilenos conocerán sus grupos en el sorteo de la Libertadores y Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/08XgX5YM8E pic.twitter.com/qluOaB5YSS— Cooperativa (@Cooperativa) March 19, 2026