Ed Sheeran aclara el veto de Macklemore en su gira por apoyo a Palestina: "Fue decisión del promotor"

El cantante Ed Sheeran compartió un comunicado para aclarar la exclusión de Macklemore de su gira "Loop Tour", donde participaba como telonero.

El mismo rapero hizo pública la decisión de los promotores del show, quienes habrían vetado al estadounidense ante las amenazas de los propietarios de los recintos donde se presentarían, en medio de la polémica por su público apoyo a Palestina.

"(Sheeran) Me dijo que las palabras 'Palestina libre' y la imagen de las banderas palestinas resultaban hirientes para muchas de las personas con las que había hablado. Le respondí que, si esas palabras resultaban más ofensivas que las decenas de miles de niños palestinos asesinados por Israel, entonces existía una desconexión fundamental entre la postura de esas personas y la mía", argumentó el autor de "Can't Hold Us".

La versión de Ed Sheeran

Por su parte, Ed Sheeran aseguró que la exclusión de Macklemore no fue una decisión suya, sino de los promotores y propietarios de los recintos donde estaban programadas las próximas fechas de la gira.

"Tras las actuaciones de Macklemore en mis conciertos de Nueva Jersey, los recintos de mi próxima gira me comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía actuando como telonero", explicó el músico británico, quien aseguró que intentó conversar con las partes involucradas para encontrar una solución.

Asimismo, añadió que "la decisión de Macklemore de abandonar la gira fue del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo".

"Me horroriza el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor que se produce en ambos bandos constituyen una tragedia humana", afirmó el intérprete de "Give Me Love".

Finalmente, Sheeran explicó que su decisión de no pronunciarse públicamente durante sus conciertos no significa que no tenga una opinión sobre el conflicto. "El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no la tenga, ni que no me importe", señaló, agregando que busca que sus presentaciones sean "un espacio seguro y un refugio".