Ed Sheeran y Martin Garrix estrenaron su videoclip grabado en Chile

El DJ Martin Garrix y el cantante Ed Sheeran estrenaron el videoclip de su colaboración "Repeat It", cuyas imágenes fueron registradas durante su reciente paso por Chile.

Esta semana ambos artistas se encontraban en el país por el show que Farrix ofreció la noche de este viernes en el Movistar Arena, y la cual tuvo a Ed Sheeran como invitado sorpresa.

En la ocasión aprovecharon de registrar imágenes para el videoclip de "Repet It", el cual también incluye algunas postales de la ciudad de Santiago.