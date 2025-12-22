El cantante británico Chris Rea muere a los 74 años

El cantante y compositor británico Chris Rea, conocido internacionalmente por temas como "On The Beach' o el navideño "Driving Home For Christmas", ha muerto a los 74 años.

El deceso del artista ocurrió este lunes 22 de diciembre en un hospital tras "una breve enfermedad", según un comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

"Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Falleció pacíficamente en el hospital rodeado de su familia", dijeron sus parientes al recordar al también guitarrista.

Cabe recordar que el músico fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un accidente cerebrovascular.

Christopher Anton Rea nació en 1951 en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, en una familia de raíces italianas e irlandesas. Creció ayudando en la heladería familiar y descubrió desde joven su pasión por la música y la guitarra, influenciado también por su gusto por la conducción y los viajes, elementos que marcarían muchas de sus canciones.

Debutó en 1978 con el álbum "Whatever Happened To Benny Santini?", que incluyó el tema "Fool (If You Think It's Over)", nominado a un Grammy. Con una voz grave y un estilo distintivo en la guitarra, alcanzó gran popularidad en los años setenta y ochenta, y a lo largo de su carrera publicó 25 discos, dos de ellos número uno en el Reino Unido.

En 1986, Rea lanzó "Driving Home For Christmas", canción inspirada en un viaje en auto junto a su esposa y que con el tiempo se convirtió en un clásico navideño.