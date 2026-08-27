El emotivo homenaje de Harry Styles a Dolly Parton en su show en Nueva York

Harry Styles rindió un emotivo homenaje a Dolly Parton durante el primer concierto de su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fondo de una de las canciones más conocidas de la cantante, "I Will Always Love You".

Casi al final de su actuación, en la noche del miércoles, el británico dedicó unas palabras a Parton, fallecida el pasado martes a los 80 años.

"Nos quedan un par de canciones, pero antes quiero darles las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años", dijo Styles al público, como se puede ver en un video publicado por medios especializados estadounidenses.

Mientras, comenzaban a sonar los acordes de "I Will Always Love You", un tema que Parton lanzó en 1974 y que se hizo enormemente popular con la versión de Whitney Houston para la película "The Bodyguard" ("El guardaespaldas", 1992).

Durante el pequeño homenaje, las cámaras del concierto enfocaron a algunos de los asistentes cantando el tema, entre los que se pudo ver a Drew Barrymore, según señaló The Hollywood Reporter.

"Dolly, te queremos. Muchas gracias", finalizó Styles en un concierto que forma parte de una residencia en el Madison que consta de 30 fechas entre el 26 de agosto y el 31 de octubre.