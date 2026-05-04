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Tópicos: Magazine | Música

El ex Metallica Jason Newstead asegura haber superado un cáncer de garganta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Newstead fue el bajista del grupo entre 1986 y 2001.

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El músico Jason Newstead, conocido por haber sido el bajista de Metallica, reveló que superó un cáncer de garganta.

En conversación con el sitio Blabbermouth, el estadounidense relató que hace casi un año "me sometí a un procedimiento por un cáncer de garganta, me sacaron un montón de mierda (sic), y recibí mi alta médica hace unas tres semanas", confirmando que "lo vencí".

Esta enfermedad le cambió la vida y le ayudó a dejar atrás sus malos hábitos: "no había manera de que mi arrogante y mimado trasero dejaran de fumar marihuana o de beber, pero el gran espíritu me sacó de ahí", relató Newstead.

Jason Newstead se unió a Metallica en 1986 tras la trágica muerte de su fundador Cliff Burton, y renunció en 2001 tras una turbulenta década para el grupo. Actualmente lidera la banda Jason Newstead & The Chophouse Band, con la cual realizará una gira por Estados Unidos en 2026.

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