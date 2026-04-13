El más caro del festival: Justin Bieber recibe ola de críticas por show en Coachella

El cantante Justin Bieber regresó a los escenarios este sábado en el masivo festival de Coachella.

Sobre un escenario minimalista y con una sudadera rosa, el artista presentó más de una decena de canciones, repasando sus grandes hits como sus más recientes álbumes "SWAG" y "SWAG II".

El show alternó entre momentos de alta energía y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, para luego volver a levantarse y bailar al ritmo de sus temas más conocidos.

El cantante, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira de 2022, utilizó además una computadora para interactuar con el público, recibiendo solicitudes de canciones a través de una transmisión en YouTube.

El polémico regreso de Bieber

Pese a ello, el espectáculo -por el que recibió 10 millones de dólares, el pago más alto en el evento- generó una ola de críticas en redes sociales.

Parte de la controversia se centró en el uso de videos y contenido proyectado durante el show, lo que llevó a que algunos usuarios lo describieran como una especie de "karaoke" masivo.

Las comparaciones no tardaron en aparecer, especialmente con la presentación de Sabrina Carpenter, cuyo espectáculo destacó por un mayor despliegue escénico y nivel de producción.

En redes sociales, algunos usuarios aseguraban que "si otro artista hiciera algo así, su carrera estaría acabada", mientras que otros se preguntaban "cómo es posible pagar millones por ver a alguien sentado con un portátil".

Incluso hubo quienes calificaron la actuación como "la peor retransmisión musical en años" y criticaron la falta de implicación de Bieber sobre el escenario, resumiendo la polémica en una frase que se repitió en distintas plataformas: "¿un karaoke por 10 millones?".