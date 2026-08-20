El niño de "Baby Shark" debutó como artista de K-pop

El niño surcoreano que hace una década protagonizó "Baby Shark Dance", el video más visto de la historia de YouTube por amplio margen, debutó este jueves como cantante adolescente de K-pop con una canción que convierte su propia historia viral en punto de partida.

"Todavía me resulta surrealista que algo que grabé por diversión cuando era niño siga siendo recordado por tanta gente en todo el mundo casi diez años después", dijo Baby Shark Boy, cuyo verdadero nombre es Geonroung Park, en una entrevista con EFE.

Ahora, con 17 años, Park lanzó su primer sencillo digital, "Wave", un tema de electropop con elementos de trap que abre con la reconocible melodía de "Baby Shark" antes de transformarla en una canción bailable, según un comunicado de la compañía surcoreana Pinkfong, que prevé publicar además un documental sobre la preparación del sencillo.

Sin cargas por el éxito

Park tenía siete años cuando rodó en 2016 el video de Pinkfong, caracterizado por una coreografía sencilla pero enérgica en la que el pequeño aparecía completamente entregado a los movimientos.

La pieza ha permanecido 69 meses consecutivos como la más vista de YouTube, con más de 17.000 millones de reproducciones, y forma parte de una franquicia de The Pinkfong Company producida en 25 idiomas, según la firma surcoreana.

Park aseguró que crecer identificado como "el niño de Baby Shark" nunca fue una carga. Sus compañeros sabían que aparecía en el video y algunos lo veían como algo curioso, pero lo trataron con normalidad y, según relató, tuvo "una vida escolar bastante normal".

"Un recuerdo que aún conservo es que, incluso después de que terminara el rodaje, la canción de 'Baby Shark' se me quedó grabada en la cabeza y me sorprendía tarareándola sin darme cuenta", dijo Park.

Una canción sobre el pasado y nuevos comienzos

"También me pareció divertido y significativo el hecho de que el niño pequeño que una vez bailó al ritmo de esa canción creciera y ahora compartiera una nueva canción con su propia voz", dijo el cantante, que enfrenta con optimismo el reto de presentar al mundo su voz, dado que la canción original de "Baby Shark" fue interpretada por otra artista.

En esta ocasión, Park también participó en la escritura de la letra de "Wave", que significa ola en español, y quiso convertir la experiencia de su infancia en el centro de la canción, que consideró el inicio de una nueva carrera y no un proyecto aislado.

"Baby Shark Dance se siente como la primera ola que comenzó hace 10 años", explicó. "Aquella pequeña ola creció hasta convertirse en algo mucho mayor de lo que pude imaginar (...) hasta llegar a este nuevo punto de partida como Baby Shark Boy", indicó.

"Me gustaría mostrarle a la gente que aquel niño pequeño que recuerdan se ha convertido en alguien con voz propia y con historias propias que contar", dijo Park, deseando que la gente ahora piense que "ese niño pequeño realmente creció".