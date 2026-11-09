Emmanuel Noir de Ke Personajes fue detenido por agredir a un policía en Argentina

Este fin de semana el cantante Emmanuel Noir, conocido por ser la voz del grupo Ke Personajes, fue detenido en Argetina acusado de agredir a un policía.

Según medios locales, el músico fue capturado el sábado en la mañana en el Casino de la Concepción del Uruguay en la provincia argentina de Entre Ríos, recinto que se encontraba cerrado y al cual Noir quiso ingresar a la fuerza.

Allí golpeó con su puño en el rostro a un policía, por lo que fue aprehendido acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

"Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido", se disculpó el argentino en un comunicado.

Emmanuel Noir estará detenido hasta este martes a la espera de su formalización.