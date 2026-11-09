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Los nombres que terminan contrato en el Colo Colo campeón

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Con conversaciones pendientes y préstamos a analizar luego de coronarse campeón, Colo Colo debe definir el futuro de diversos valores que terminan contrato en diciembre de este año 2026.

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