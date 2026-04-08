Escenario 360°, 200 mil personas y tres shows en el Nacional: así será el gran regreso de BTS a Chile

El grupo surcoreano BTS volverá a Chile el próximo octubre en el marco de su "Arirang World Tour", su primera gira como grupo tras completar el servicio militar.

Los ídolos del K-pop, que lanzaron su quinto álbum de estudio, "Arirang", el pasado 20 de marzo, iniciarán esta nueva etapa en vivo el 9 de abril en la ciudad de Goyang, Corea del Sur. Desde allí, el tour se extenderá por distintas ciudades de Asia, Europa y América, consolidando su regreso a los escenarios a nivel global.

En Chile, la agrupación realizará tres presentaciones en el Estadio Nacional de Santiago, programadas para el 14, 16 y 17 de octubre. La demanda se evidenció en la preventa de ARMY Membership en Weverse, realizada a través de Ticketmaster, cuyos tickets se agotaron en menos de dos horas en ambas jornadas.

La venta general comenzará el viernes 10 a través de Ticketmaster, y según La Tercera, la organización proyecta cerca de 65 mil asistentes por noche, sumando alrededor de 200 mil personas en total.

Un show 360° sin precedentes

Uno de los elementos más llamativos del espectáculo será su escenario 360°, una estructura instalada en el centro del recinto que permitirá una visión desde todos los ángulos.

Este formato, que en Chile solo ha tenido un antecedente con la visita de U2 en 2011, marca además un hito por la magnitud del montaje y la capacidad proyectada para cada jornada.

Y es que, de acuerdo el citado medio, este escenario también permite ampliar la capacidad del estadio, optimizando el uso del espacio y facilitando una mayor conexión entre el grupo y el público.

El regreso del grupo, además, marcará su tercera visita al país -tras sus presentaciones en 2015 y 2017- y la primera vez que se presentarán en un estadio en suelo chileno, consolidando así su vínculo con el público local.