Eva Ayllón anuncia gira por Chile: fechas, ciudades y venta de entradas

La legendaria cantante peruana Eva Ayllón anunció su regreso a Chile con una gira que la llevará por nueve ciudades del país, en el marco de su esperado Tour Chile 2026.

La artista, considerada una de las voces más importantes de la música criolla, promete un espectáculo cargado de emoción y un recorrido por sus más de 50 años de trayectoria.

En este nuevo paso por territorio nacional, la intérprete presentará un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos, junto con lo mejor de la tradición musical peruana, consolidando así un show que busca conectar con el público a través de la historia, identidad y sonidos latinoamericanos.

Fechas en Chile y venta de entradas

La gira contempla presentaciones en distintas ciudades del país, comenzando el 13 de mayo en Arica y finalizando el 24 del mismo mes en Viña del Mar, incluyendo una parada en Santiago el 14 de mayo.

Las fechas y recintos confirmados son:

13 de mayo – Arica – Teatro Municipal de Arica

14 de mayo – Santiago – Teatro Nescafé de las Artes

16 de mayo – Coquimbo – Casino Enjoy Coquimbo

17 de mayo – Copiapó – Hotel Antay

20 de mayo – Concepción – Teatro Marina del Sol

21 de mayo – Iquique – Espacio OX

22 de mayo – Calama – Teatro Municipal de Calama

23 de mayo – Antofagasta – Teatro Municipal de Antofagasta

24 de mayo – Viña del Mar – Teatro Municipal de Viña del Mar

En cuanto a la venta de entradas, los tickets para el concierto en Santiago estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, mientras que las presentaciones en regiones se podrán adquirir mediante la plataforma Ticketplus.