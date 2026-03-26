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Tópicos: Magazine | Música

Eva Ayllón anuncia gira por Chile: fechas, ciudades y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante peruana pasará por nueve ciudades de Chile durante mayo.

Eva Ayllón anuncia gira por Chile: fechas, ciudades y venta de entradas
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La legendaria cantante peruana Eva Ayllón anunció su regreso a Chile con una gira que la llevará por nueve ciudades del país, en el marco de su esperado Tour Chile 2026.

La artista, considerada una de las voces más importantes de la música criolla, promete un espectáculo cargado de emoción y un recorrido por sus más de 50 años de trayectoria.

En este nuevo paso por territorio nacional, la intérprete presentará un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos, junto con lo mejor de la tradición musical peruana, consolidando así un show que busca conectar con el público a través de la historia, identidad y sonidos latinoamericanos.

Fechas en Chile y venta de entradas

La gira contempla presentaciones en distintas ciudades del país, comenzando el 13 de mayo en Arica y finalizando el 24 del mismo mes en Viña del Mar, incluyendo una parada en Santiago el 14 de mayo.

Las fechas y recintos confirmados son:

  • 13 de mayo – Arica – Teatro Municipal de Arica
  • 14 de mayo – Santiago – Teatro Nescafé de las Artes
  • 16 de mayo – Coquimbo – Casino Enjoy Coquimbo
  • 17 de mayo – Copiapó – Hotel Antay
  • 20 de mayo – Concepción – Teatro Marina del Sol
  • 21 de mayo – Iquique – Espacio OX
  • 22 de mayo – Calama – Teatro Municipal de Calama
  • 23 de mayo – Antofagasta – Teatro Municipal de Antofagasta
  • 24 de mayo – Viña del Mar – Teatro Municipal de Viña del Mar

En cuanto a la venta de entradas, los tickets para el concierto en Santiago estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, mientras que las presentaciones en regiones se podrán adquirir mediante la plataforma Ticketplus.

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