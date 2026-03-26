Eva Ayllón anuncia gira por Chile: fechas, ciudades y venta de entradas
La cantante peruana pasará por nueve ciudades de Chile durante mayo.
La cantante peruana pasará por nueve ciudades de Chile durante mayo.
La legendaria cantante peruana Eva Ayllón anunció su regreso a Chile con una gira que la llevará por nueve ciudades del país, en el marco de su esperado Tour Chile 2026.
La artista, considerada una de las voces más importantes de la música criolla, promete un espectáculo cargado de emoción y un recorrido por sus más de 50 años de trayectoria.
En este nuevo paso por territorio nacional, la intérprete presentará un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos, junto con lo mejor de la tradición musical peruana, consolidando así un show que busca conectar con el público a través de la historia, identidad y sonidos latinoamericanos.
La gira contempla presentaciones en distintas ciudades del país, comenzando el 13 de mayo en Arica y finalizando el 24 del mismo mes en Viña del Mar, incluyendo una parada en Santiago el 14 de mayo.
Las fechas y recintos confirmados son:
En cuanto a la venta de entradas, los tickets para el concierto en Santiago estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, mientras que las presentaciones en regiones se podrán adquirir mediante la plataforma Ticketplus.