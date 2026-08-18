Frank Beard, el histórico baterista de ZZ Top, murió a los 77 años

Este martes el grupo ZZ Top informó el fallecimiento de su histórico baterista Frank Beard a sus 77 años.

"Hoy perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo pierde a uno de los bateristas más innovadores y un gran y verdadero hijo de Texas", lamentó Billy Gibbons, guitarrista y líder del conjunto.

En marzo de 2025 Beard se había retirado de las giras del grupo por razones de salud y luego de más de 50 años como baterista del trío.

Además de su icónico estilo de percusión Frank Beard era reconocido por ser el único miembro de ZZ Top sin la característica barba larga. Tras la muerte de Beard y del bajista Dusty Hill, Billy Gibbons se convierte en el único miembro original de la banda con vida.

ZZ Top, con Gibbons a la cabeza, se presentará en Chile el próximo 16 de noviembre en el Teatro Caupolicán.