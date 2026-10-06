Timonel PS: Sería una maldad si quitar los computadores es una estrategia de distracción

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, opinó en El Primer Café que sería "una maldad enorme" que el Gobierno haya quitado fondos al programa "Yo elijo mi PC" como una estrategia distractiva respecto a otros recortes contenidos en su proyecto de Presupuesto 2027.

Dicha hipótesis fue planteada por la exministra Carolina Tohá en el canal de streaming Turno: "Lo de 'Yo Elijo mi PC' se puso ahí para concentrar todo el debate en 'Yo Elijo mi PC', mientras por debajo hay 50 recortes más de (otros) temas menos vistosos".

"Es una de esas cosas que se ponen sabiendo que no van a pasar, que van a generar una reacción, o al menos -asumido ese riesgo- pensando que si es mucha la resistencia, nos echamos para atrás, (pero) eso va a concentrar toda la atención", especuló la excandidata presidencial PPD.

"Si fuera así, yo creo que es de una maldad tan enorme, porque la pena que han causado en los niños y en las familias de nuestro país es tremenda", dijo Vodanovic esta mañana en Cooperativa.

"Si es una estrategia, qué triste estrategia", enfatizó la timonel PS.

Acusó, sin embargo, que "hay varios proyectos donde hemos visto la poca voluntad de la derecha de apoyar la educación pública", y es coincidente, ahora, con "andar haciendo economías a costa de los jóvenes y de los niños de nuestro país".

"Pepito paga doble"

La senadora por la Región del Maule también puso foco en la solicitud de autorización de endeudamiento adicional por hasta 25 mil 600 millones de dólares formulada por el Ejecutivo.

"El tema del endeudamiento me parece bien grave, porque la primera autorización de endeudamiento que tuvimos fue post Ley de Reconstrucción -la reforma tributaria-, y se adujo que había que pagar intereses y gasto. Y ahora, otra vez (lo mismo). Entonces, es como el Pepito paga doble; ese juego que se hace en la calle, y nos cobran dos veces la misma plata", criticó.

"¿Por qué no se trasparenta que aquí hay una menor recaudación fiscal; que este endeudamiento se va a usar para el gasto corriente, y que hay que endeudarse porque el Gobierno tomó la decisión política de recaudar menos, y eso es el efecto de la megarreforma pensada para las empresas?", planteó.

Según Vodanovic, "aquí hay un diseño del Gobierno, una política que se ha tomado a propósito y conscientemente de recaudar menos y de tener menos dinero para el Estado", y pese a que "el Gobierno dijo: 'No vamos a recortar derechos sociales', eso es (precisamente) lo que está haciendo".

"A la derecha, como se ha visto, le interesan las empresas, la rebaja de los impuestos y que haya menos ingresos para repartirle a los chilenos", sentenció la líder PS.