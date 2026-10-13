Garras de Amor y Sol y Lluvia lideran evento del Bar Victoria dedicado a los profesores
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Autor: Redacción Cooperativa
El Teatro Cariola recibirá este festival musical.
El Teatro Cariola recibirá este festival musical.
El emblemático Bar Victoria anunció un especial evento dedicado al profesorado con música en vivo en el Teatro Cariola.
Bautizado como "Cariolazo Pa' los profes", el festival busca "rendir tributo y homenaje a quienes dedican su vida a la vocación de transmitir conocimiento y enseñar" con una atractiva oferta artística.
Garras de Amor, Sol y Lluvia, Tomo Como Rey, Banda Conmoción, Las Comaires y el Dúo Constanzo y Molina animarán esta jornada que se entenderá entre las 16:00 y las 00:00 horas del próximo 16 de octubre.
Las entradas para este evento se pueden adquirir en Passline con valores que parten en los $15.000.