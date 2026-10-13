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Tópicos: Magazine | Música

Garras de Amor y Sol y Lluvia lideran evento del Bar Victoria dedicado a los profesores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Teatro Cariola recibirá este festival musical.

Garras de Amor y Sol y Lluvia lideran evento del Bar Victoria dedicado a los profesores
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El emblemático Bar Victoria anunció un especial evento dedicado al profesorado con música en vivo en el Teatro Cariola.

Bautizado como "Cariolazo Pa' los profes", el festival busca "rendir tributo y homenaje a quienes dedican su vida a la vocación de transmitir conocimiento y enseñar" con una atractiva oferta artística.

Garras de Amor, Sol y Lluvia, Tomo Como Rey, Banda Conmoción, Las Comaires y el Dúo Constanzo y Molina animarán esta jornada que se entenderá entre las 16:00 y las 00:00 horas del próximo 16 de octubre.

Las entradas para este evento se pueden adquirir en Passline con valores que parten en los $15.000.

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