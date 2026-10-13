Migueles cambia su versión: Vivanco sabía de los pagos a cambio de fallos favorables

Gonzalo Migueles, expareja de la removida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, aseguró en una nueva declaración ante el Ministerio Público que la exmagistrada sabía desde septiembre de 2023 que él recibiría pagos del abogado Eduardo Lagos si el consorcio Belaz-Movitec obtenía resultados favorables en su disputa con Codelco.

Según publicó CIPER este martes, el testimonio de 12 páginas fue entregado el 3 de septiembre y contradice las declaraciones anteriores de ambos, en las que negaron que Vivanco conociera los pagos.

De acuerdo con el reportaje, la Fiscalía reconoció esta declaración como una colaboración con la investigación de la trama bielorrusa, lo que le permitió salir de prisión preventiva el miércoles 30 de septiembre.

Migueles situó la conversación con Vivanco antes de que los abogados Eduardo Lagos, Gabriel Silber y Mario Vargas presentaran, el 21 de septiembre de 2023, un recurso ante la Corte Suprema por las pérdidas generadas al consorcio por la desmovilización de su maquinaria.

Según declaró, fue en "dicha oportunidad, en que conversé de los movimientos de máquina, cuando le cuento a Ángela que si le iba bien a Eduardo Lagos en la causa, este me participaría de los honorarios de la causa. Le señalé que era una causa grande para Eduardo Lagos y me había pedido que lo ayudara en la tramitación".

"No le señalé a Ángela Vivanco cuáles eran los montos que había acordado con Eduardo Lagos, ya que nunca hablé de montos con él, ya que solo había acordado con Eduardo que me iba a pasar dineros cuando obtuviera resultados positivos y pagos de la empresa", afirmó.

"Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa", puntualizó.

Una semana después de la presentación del recurso, la Tercera Sala acogió la solicitud a favor de Belaz-Movitec con el voto de Vivanco, lo que obligó a Codelco a realizar un desembolso millonario.

Según este nuevo relato, Vivanco participó en la resolución del recurso sin inhabilitarse, pese a conocer el acuerdo de pagos entre Migueles y Lagos.

El contador auditor también sostuvo que Mario Vargas y Gabriel Silber "no tenían conocimiento de los acuerdos que yo tenía con Eduardo, ya que él me había señalado que no debía decirle a nadie, eso incluía a ambos".

Gestiones de Vivanco y los cinco pagos, según Migueles

En su declaración, Migueles reconoció haber recibido cinco pagos vinculados a la tramitación del caso, que suman 95 mil dólares según su relato. Cuatro de ellos fueron posteriores a septiembre de 2023, cuando -de acuerdo con su versión- Vivanco ya conocía el acuerdo con Lagos.

También describió las gestiones que habría realizado ante su entonces pareja para acelerar la revisión de la causa, situándose como intermediario entre ella y el abogado.

"Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido. En esos días Eduardo Lagos me insistía todo el día, me preguntaba si había conversado con Ángela y me hacía una serie de indicaciones para que yo se la diera a Ángela", aseveró.

Agregó que "yo le iba contando a Eduardo Lagos lo que iba sucediendo y lo que me decía Ángela. Ángela cuando le pedía y le contaba lo del recurso me señalaba que haría lo posible, que no veía problemas en hacerlo porque de ella dependía la rapidez con que se viera la protección".

Sobre las gestiones anteriores a la conversación de septiembre, Migueles relató que recibió un primer pago de 15 mil dólares el 3 de julio de 2023.

Ese día, según declaró, "Eduardo Lagos me contacta cerca del mediodía y me señala que concurra a la oficina en la tarde, que era importante".

"Eduardo estaba muy contento, eufórico y me señala que ya estaba listo el fallo y que les había ido bien en el recurso. No sé cómo Eduardo supo del resultado del recurso. Me agradece las gestiones y me señala que, como me había dicho, acá ganábamos los dos y me entrega un sobre con 15 mil dólares en efectivo", afirmó.

Un relato que contradice las declaraciones anteriores

La nueva versión de Migueles contradice su testimonio anterior y la declaración prestada por Vivanco ante la Fiscalía, en las que ambos negaron que la exmagistrada conociera los pagos.

CIPER contactó a Vivanco para conocer su versión, pero la exjueza señaló que no conocía el contenido de la nueva declaración de Migueles y que, por ello, no podía referirse al tema.

Por su parte, Marcelo Abujiar, abogado de Eduardo Lagos, también declinó entregar una respuesta.