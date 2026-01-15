Harry Styles anuncia su regreso con el álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

Este jueves, Harry Styles confirmó el estreno de su cuarto álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Tras una larga pausa en su carrera, el cantante lanzará su nuevo disco el próximo 6 de marzo.

El anuncio llega después de semanas de especulaciones, donde el artista británico dejó entrever que su esperado LP estaba listo.

Fue el pasado 27 de diciembre que el exOne Direction publicó en YouTube un clip titulado "Forever, Forever", donde documentaba algunos momentos de su última gira "Love On Tour". En dicho vídeo, el cantautor aparece al final interpretando en piano una pieza dedicada a sus seguidores.

Asimismo, su canal de WhatsApp comenzó a compartir un audio donde se escucha una voz diciendo "We Belong Together", consigna que ha aparecido en anuncios de varias ciudades del mundo.

"Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será el primer disco de Styles después de cuatro años, sucediendo al exitoso "Harry's House" (2022), material por el que ganó el prestigioso Álbum de Año en los Premios Grammy 2023.