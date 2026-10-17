Harry Styles y Niall Horan rinden homenaje a Liam Payne a dos años de su muerte

A dos años de la muerte del cantante británico Liam Payne, dos de sus excompañeros de One Direction le rindieron sentidos homenajes en sus respectivos conciertos.

En el segundo aniversario luctuoso, Harry Styles dedicó unas palabras a su amigo en su show de este viernes en el Madison Square Garden, tomándose un momento para expresar que "mucha gente dejó una huella especial en mi vida y no estaría aquí sin ellos".

Fue ahí donde sorprendió al presentar una canción inédita "que escribí para mi amigo", titulada "What is enough".

Mientras que Niall Horan no pudo contener las lágrimas al interpretar "End Of An Era" en su show de este viernes en Ámsterdam, tema con el que tributa y celebra la vida de Payne y su amistad.

Hacia el final de la canción, se dejó escuchar la voz de Liam con las palabras que entregó durante una entrevista. En silencio, Niall y la audiencia se tomaron un momento homenajearlo.

Payne, exintegrante del grupo One Direction, murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024 al caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo, donde se alojaba durante una estancia en Argentina.

Según la investigación, el músico había consumido sustancias durante las horas previas a su muerte y se encontraba en un estado de alteración de la conciencia.