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Tópicos: Magazine | Música

Infecto estrena melancólico single con videoclip: “muerteydescanso”

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es su primera canción en ocho años.

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Luego de ocho años de silencio musical y un sencillo ya estrenado, Infecto busca continuar su racha creativa presentando "muerteydescanso", nuevo single que llega acompañado de su respectivo videoclip, mezclando un sonido agresivo y melancólico con una historia personal.

Bajo la fusión de varios subgéneros del metal, destacando por sobre todo el metalcore, "muerteydescanso" llega inspirada por una vivencia de Pablo R. Ríos, vocalista de Infecto.

Bastion Films fue la productora encargada de realizar la pieza audiovisual, contando con un destacado equipo compuesto por el director Daniel Pino y el productor y músico Nicolás Fischer (Minerva).

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