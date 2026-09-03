Integrante del grupo Camilo Séptimo fue brutalmente asesinado junto a su familia

El mundo de la música en México se encuentra conmocionado por el brutal asesinato de un integrante del grupo Camilo Séptimo junto a casi toda su familia.

Se trata de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador del trío mexicano, quien fue asesinado en su propia casa junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y una mujer que trabajaba como empleada doméstica, además de la mascota familiar.

El crimen ocurrió durante la tarde de este partes en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, y fue reportado por vecinos que escucharon disparos.

Al llegar al lugar la policía encontró al hijo de 6 años de Meléndez totalmente ileso y sin signos de haber sufrido violencia.

Horas después del descubrimiento de los cuerpos, la policía logró dar con dos sospechos identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". El primero fue descrito como un socio y cercano a Jonathan Meléndez, por lo que habría aprovechado esa relación para ingresar al inmueble y concretar el crimen.

La despedida de Camilo Séptimo

A través de sus redes sociales, la banda Camilo Séptimo emitió un comunicado para despedir a "Honas" -apodo de Meléndez-. "Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano 'Honas'. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él", señalaron.

Camilo Séptimo y Jonathan Meléndez tenían shows agendados para este fin de semana en Ciudad Juárez.