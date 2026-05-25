Iron Maiden desempolvó "Infinite Dreams" al tocarla en vivo por primera vez en 38 años

La legendaria banda británica Iron Maiden llegó hasta Atenas, Grecia, para dar el vamos a la etapa 2026 de su gira "Run for your lives", la cual celebra el quincuagésimo aniversario del grupo.

Fue ahí donde "La Doncella de Hierro" sorprendió a la fiel fanaticada al desempolvar una canción que no habían tocado en vivo desde hace 38 años, "Infinite Dreams".

El tema, correspondiente a su séptimo álbum "Seventh Son of a Seventh Son", lanzado en 1988, fue interpretado por última vez en un escenario en el marco de la gira de presentación de ese disco y fue incorporado al setlist de la etapa de 2026 de su actual gira, que justamente celebra sus 50 años de carrera con un repertorio enfocado en sus nueve primeros discos.

"No es 'Alexander The Great'", aclaró el frontman Bruce Dickinson al presentar el tema, explicando que buscaban "hacer algo un poco diferente para la siguiente canción, porque es un tema que no hemos tocado en muchísimos años".

Los emblemas del heavy metal tendrán a Chile como una de las paradas de su gira "Run for your lives", regresando con dos fechas en el Estadio Nacional para el 31 de octubre y 1 de noviembre de este 2026.