Jesse evalúa acciones legales contra su hermana Joy por el uso de su música

La relación entre los hermanos Jesse y Joy está en uno de sus peores momentos luego del anuncio de su separación a mediados de este año.

En las últimas horas Jesse Huerta, exguitarrista del dúo, aseguró que está evaluando interponer acciones legales en contra de su hermana Joy por el uso de la música que escribieron en conjunto.

"Las canciones, pues son parte de los dos. Mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces las canciones no dejan de ser de los compositores", dijo, según consignó Hola!.

Hace unas semanas Joy Huerta anunció en redes sociales que el proyecto de Jesse y Joy continuaría "sin la participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke". Además confirmó que en 2027 se embarcará en una gira por México, luego de los shows que realizará en solitario en diciembre.

Ante esta posibilidad, Jesse Huerta aseguró que "todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer".