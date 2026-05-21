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Tópicos: Magazine | Música

Jessie & Joy vuelve a Chile: fecha, lugar y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dúo mexicano traerá su "El Despecho Tour 2026".

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Tras su reciente paso por Viña 2026, el dúo Jessie & Joy regresa a Chile como parte de su gira internacional "El Despecho Tour 2026" que los trae de vuelta a los escenarios latinoamericanos.

La gira incluye éxitos como "¡Corre!,La de la mala suerte,Dueles,Llorar" y "Chocolate", entre muchas otras sorpresas sobre el escenario, según anticipa la organización.

Los mexicanos se presentarán el 29 de septiembre en Movistar Arena.

Venta de entradas

Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket.

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