Jisoo y Zayn Malik estrenan su primer dueto "Eyes Closed"
La canción marca el primer lanzamiento de la cantante desde su álbum "Amortage".
La cantante surcoreana Jisoo, integrante del exitoso grupo de k-pop Blackpink, estrenó este viernes un single junto al británico Zayn Malik, exmiembro de One Direction, titulado "Eyes Closed".
El tema, interpretado completamente en inglés y con una duración de tres minutos, marca el primer lanzamiento de la artista desde su primer álbum en solitario, "Amortage", publicado en febrero, según la agencia surcoreana Yonhap.
La canción comienza como una balada suave con guitarra acústica y evoluciona hacia una melodía pegadiza potenciada por percusión y las voces de ambos artistas, acompañado de un video con apariencia futurista.
El dueto se anticipaba desde hace días, cuando Jisoo publicó una fotografía misteriosa frente a una figura oscura, que los seguidores identificaron como Zayn Malik. La agencia de la cantante, Blissoo, describió el lanzamiento como "una nueva experiencia", informó Yonhap.
Malik, quien dejó One Direction en 2015 y mantiene una carrera en solitario, fue visto con su hija en un concierto de Blackpink en Nueva York en julio, y posteriormente compartió en Instagram una imagen agradeciendo al grupo por la presentación.