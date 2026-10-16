Juan Luis Guerra reconocido por la FAO gracias a su canción "Ojalá que llueva café"

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra recibió este viernes un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su afamada composición "Ojalá que llueva café", durante la clausura del Foro Mundial de la Alimentación 2026 celebrado en la sede del organismo en Roma.

El homenaje se realizó en presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y de su esposa Raquel Arbaje, e incluyó la entrega de un pergamino por parte del director general de la FAO, Qu Dongyu.

La cantante dominicana Maridalia Hernández, una de las integrantes originales del Grupo 4.40 de Juan Luis Guerra, interpretó "Ojalá que llueva café" acompañada de una banda de músicos de su país, así como de un grupo de niños.

La canción, lanzada en 1989, fue reconocida por su mensaje de "esperanza" y su "representación de las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos de superar el hambre, la pobreza y las dificultades" que enfrentan las comunidades rurales.

Al recibir el reconocimiento, Juan Luis Guerra expresó su agradecimiento a la FAO y destacó la presencia del mandatario dominicano, su esposa y la delegación oficial que participó en la ceremonia.

El artista recordó que la inspiración para componer "Ojalá que llueva café" surgió de una metáfora que conoció en la década de los '80 en Santiago, segunda ciudad dominicana, en el norte del país.

Guerra explicó que aquella inspiración terminó convirtiéndose en una obra musical que ha trascendido generaciones y fronteras, llevando un mensaje de esperanza a distintos países.

"Un simple aguacero"

"Lo que era entonces un simple aguacero de yuca y té, se ha convertido en un canto de alegría y esperanza que une a nuestros pueblos latinoamericanos y del mundo", consideró el cantautor.

Guerra también relacionó el significado de su composición con los esfuerzos internacionales destinados a erradicar el hambre, uno de los principales objetivos de la FAO.

El cantautor consideró que la solidaridad, la fe y el compromiso colectivo pueden contribuir a construir sociedades en las que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada.

Juan Luis Guerra expresó la satisfacción que representa para él recibir una distinción internacional por una composición que forma parte de la identidad musical dominicana.

"Por esta razón, nuestros corazones se llenan de gozo y la música dominicana se viste de fiesta para celebrar", manifestó.

El artista dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Nora Vega, quien lo acompañó durante la ceremonia, así como a su representante, Amarilis Germán, sus amigos y los integrantes de su agrupación 4.40.

También destacó el papel de su fe cristiana en su vida personal y artística, al atribuir a Jesucristo la inspiración que le permitió imaginar el mundo de abundancia descrito en su canción.

"Él me dio la capacidad para soñar en un mundo de arroz graneado, de batatas y fresas, donde lloviera café", expresó Guerra al concluir su intervención.