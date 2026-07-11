Los Jaivas iniciarán en Perú gira internacional por "Alturas de Macchu Picchu"

En medio del recorrido de la gira nacional por Chile, Los Jaivas anuncian la primera fecha internacional de "45 años de Alturas de Macchu Picchu", un tour que llevará la emblemática obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda a distintos países de Latinoamérica y el mundo.

El primer destino será Lima, Perú, donde la banda se presentará el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro Plaza Exposición, en una noche que marcará un hito para la música latinoamericana.

Por primera vez en su historia, Los Jaivas y Los Mirlos compartirán escenario en Perú, reuniendo a dos agrupaciones esenciales en la construcción de la identidad musical del continente.

La gira conmemorativa presenta íntegramente obra "Alturas de Machu Picchu" junto a una propuesta escénica especialmente diseñada para celebrar sus 45 años.