Los Prisioneros fueron incluidos dentro de las 5 mejores bandas según Billboard

El sitio especializado Billboard realizó un listado con las 50 mejores bandas de rock en español e incluyó a cuatro artistas chilenos dentro del ránking.

El mejor ubicado fue el trío Los Prisioneros en el puesto número 5 de la lista gracias a sus "himnos agridulces de una generación olvidada" y a su destacada carrera, desarrollada principalmente en la década de los 80.

Los Jaivas también están presentes en el ránking en el lugar 18. "La banda creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno, consolidando su legado como uno de los innovadores más cósmicos y deslumbrantes del rock latinoamericano", destacó la publicación.

En el puesto 26 apareció La Ley, calificados como "uno de los actos de rock alternativo y pop rock más influyentes de Chile". En tanto Los Bunkers cerraron la participación nacional en el lugar 34.

El ránking de las 50 mejores bandas de rock en español según Billboard es encabezado por el grupo argentino Soda Stereo. El top 10 lo completan Café Tacvba, Sui Generis, Los Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros, Babasónicos, Caifanes, Zoé, Maná y Aterciopelados.