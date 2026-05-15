Los Rolling Stones rejuvenecen medio siglo gracias a la IA en "In The Stars"

El grupo The Rolling Stones sorprendió con un "juvenil" aspecto en el videoclip de su nuevo sencillo "In the Stars".

En el clip Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood -los miembros sobrevivientes de la mítica banda- bailan y performan como si estuvieran en sus 20 años, con los mismos aspectos que los caracterizaron en el inicio de sus carreras.

Dicho rejuvenecimiento fue realizado con el uso de Inteligencia Artificial, aunque el video también tiene a la actriz Odessa A'zion ("Marty Supreme") como protagonista.

El tema "In the Stars" es el primer adelanto de "Foreign Tongues", el próximo disco de The Rolling Stones que verá la luz el 10 de julio.