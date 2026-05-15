Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago13.4°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Los Rolling Stones rejuvenecen medio siglo gracias a la IA en "In The Stars"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tema pertenece a su próximo disco "Foreign Tongues".

Los Rolling Stones rejuvenecen medio siglo gracias a la IA en
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo The Rolling Stones sorprendió con un "juvenil" aspecto en el videoclip de su nuevo sencillo "In the Stars".

En el clip Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood -los miembros sobrevivientes de la mítica banda- bailan y performan como si estuvieran en sus 20 años, con los mismos aspectos que los caracterizaron en el inicio de sus carreras.

Dicho rejuvenecimiento fue realizado con el uso de Inteligencia Artificial, aunque el video también tiene a la actriz Odessa A'zion ("Marty Supreme") como protagonista.

El tema "In the Stars" es el primer adelanto de "Foreign Tongues", el próximo disco de The Rolling Stones que verá la luz el 10 de julio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada