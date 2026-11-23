Luis Miguel sorprendió a sus seguidores al tantear un importante anuncio para el próximo jueves 3 de diciembre.

El artista mexicano entregó el aviso mediante la cuenta oficial de Instagram de Spotify en México, publicación que fue acompañada solamente por la fecha y una imagen de El Sol de México, sin precisar si se trata de una canción, un nuevo álbum u otro proyecto.

Sin embargo, todo apunta a nueva música, pues el anuncio también se publicó en las cuentas del sello Warner Music de diversos países, incluyendo Chile.

Además, el periodista canario Álex Rodríguez informó que se trata de un "nuevo tema", un lanzamiento que estará acompañado por actividades en varias ciudades. Esto se suma a las imágenes conocidas en octubre pasado del astro mexicano en un estudio de grabación en Los Ángeles, las cuales fueron rápidamente eliminades de redes sociales.

El intérprete de "Ahora Te Puedes Marchar" no ha publicado un álbum de estudio desde "¡México por siempre!", de 2017, y actualmente se encuentra preparando su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial, que lo traerá de vuelta a Chile en 2027.

La última gira mundial del músico fue en 2024, tras lo cual se tomó un descanso y ha tenido pocas apariciones públicas, volviendo a los focos en agosto pasado con un comentado comercial de Coca-Cola.