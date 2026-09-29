Productora confirma regreso de Luis Miguel a Chile en 2027

El retorno del cantante Luis Miguel a Chile fue confirmado por la productora Fenix Entertainment, compañía que organizó la masiva gira del mexicano entre 2023 y 2024.

A través de redes sociales, la empresa anunció su alianza con "El Sol de México" para su gira internacional de 2027, la cual contempla paradas en Chile.

"Ambas partes celebran con entusiasmo este nuevo proyecto y el regreso de una alianza que hizo historia en la música latina en vivo", destacó Fenix Entertainment.

Entre 2023 y 2024 Luis Miguel realizó una masiva gira internacional de 194 conciertos -12 de ellos en Chile- que recaudó más de 433 millones de dólares y se ubicó como la segunda gira latina con más ganancias en la historia detrás del reciente Debí tirar más fotos World Tour de Bad Bunny.

Las fechas para los conciertos de Luis Miguel en Chile serán anunciadas próximamente a través de las redes sociales del artista.