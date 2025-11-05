Lux: Filtran el nuevo disco de Rosalía a dos días de su estreno

"Lux", el próximo disco de estudio de la cantante Rosalía, se filtró en internet a sólo dos días de su lanzamiento oficial.

La placa ha generado altas expectativas entre los seguidores de la española, luego de que diversas reseñas calificaran al disco como uno de los mejores del año. "Es un clásico instantáneo", señaló la prestigiosa revista Rolling Stone, que le brindó una calificación de 5/5.

Por otro lado la cantante Madonna -a quien le facilitaron el álbum- alabó a Rosalía tras escuchar "Lux". "Eres una verdadera visionaria", escribió la "Reina del Pop" en su cuenta de Instagram.

Este miércoles los 18 tracks que componen "Lux" comenzaron a circular a través de la red social Telegram, dónde también han surgido foros para discutir la calidad del nuevo disco de Rosalía.

"Lux" será lanzado oficialmente en plataformas digitales y formato físico este viernes 7 de noviembre.