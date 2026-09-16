Macklemore donará a Palestina el millón de dólares que ganó en la gira de Ed Sheeran

Luego de ser excluido de la gira de Ed Sheeran, el rapero Macklemore anunció que donará las ganancias de dichas presentaciones a Palestina.

A través de Instagram, el artista anunció que hará un aporte de $1 millón de dólares a seis organizaciones que trabajan con el pueblo palestino.

"Tras todo lo ocurrido en las últimas 48 horas, quiero reconducir la conversación hacia donde corresponde: al pueblo palestino, que sigue siendo asesinado, que sigue viviendo bajo ocupación militar y que sigue luchando por su libertad", escribió en el posteo.

Asimismo, el autor de "Same Love" llamó a Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium- quien vetó al rapero del recinto- a igualar su donación: "Independientemente de nuestras diferencias, quizás podamos coincidir en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta", señaló.

Bajo esta línea, el excolaborador de Ryan Lewis explicó que quiere "dar protagonismo a los padres que llevan a sus hijos a hospitales sin los recursos básicos para tratarlos" y "a los organizadores y activistas que han pagado un alto precio por apoyar a Palestina. Su riesgo es de una magnitud muy distinta al mío".

"Los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres", continuó. "Ahí es donde seguiré centrado. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su lucha por la liberación. Cuando la atención mediática se desvíe, que lo hará, no se dejen llevar por ella. ¡Palestina libre!", sentenció.

La reacción del magnate: donará el doble a Gaza

Kraft no tardó en responder al emplazamiento de Macklemore, anunciando este miércoles que donará dos millones de dólares para la "crisis humanitaria" en Gaza.

Antes de que Macklemore le retara a igualar su donación, aclaró que Sheeran le había pedido donar dos millones "para ayudar en la región a luchar contra esta crisis humanitaria", dando a entender que lo haría.

"Ed planea ahora contactar con otros propietarios de salas y nuestra meta es seguir trabajando juntos para crear puentes", señaló el magnate, que aseguró que cree "profundamente que todas las vidas merecen ser protegidas" y se expresó a favor del pueblo palestino.

"Me gustaría que la gente que está hablando en apoyo del pueblo palestino supiera que durante décadas he apoyado esfuerzos que crean oportunidades para los palestinos y he unido a jóvenes palestinos e israelíes para construir negocios, crear trabajos y forjar relaciones", detalló.

La presión sobre Ed Sheeran

La situación también complica la continuidad de la gira de Ed Sheeran, luego de que Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas anunciaran su salida del tour en solidaridad con Macklemore.

Y es que, el hermano y colaborador de Billie Eilish tenía previsto acompañar al británico durante la etapa sudamericana de la gira, que contempla presentaciones en Chile los próximos 21 y 22 de noviembre, por lo que su salida deja en suspenso quién ocupará ese lugar en las próximas fechas del recorrido.