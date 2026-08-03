Mala conducta y tensiones: la razón por la que Slipknot habría despedido a Sid Wilson

Nuevos antecedentes han salido a la luz respecto a la abrupta salida de Sid Wilson de Slipknot luego de que fuentes cercanas a la agrupación revelaran que el histórico DJ y tecladista no dejó la banda por decisión propia.

Según el portal TMZ, el músico fue despedido formalmente por sus compañeros. La razón principal respondería a un patrón de problemas de comportamiento y mala actitud dirigida hacia los demás integrantes.

De acuerdo con el medio de espectáculos, la convivencia con el artista se volvió completamente insostenible durante los últimos meses, situación que terminó por colmar la paciencia del resto de la banda.

El quiebre definitivo no habría sido un hecho aislado, sino el desenlace de un largo historial de tensiones y roces acumulados tanto en la interna del grupo como en presentaciones en vivo.

Wilson, quien se sumó a las filas de la banda en 1998, se convirtió con las décadas en una pieza fundamental de la identidad estética y sonora del conjunto de nu metal bajo su rol del integrante #0.

Hasta la fecha, ni el tecladista ni la banda han emitido comunicados oficiales detallando la situación, aunque todo apunta a que la separación entre las partes es definitiva.