Megadeth estrenó cover de un clásico de Metallica: "Es mi forma de mostrar respeto"

El grupo Megadeth y su líder Dave Mustaine están poniendo fin a más de 40 años de carrera con un último disco y una gira mundial, la cual pasará por Chile en mayo.

El álbum, titulado "Megadeth", ya fue estrenado con un total de 11 canciones que marcarán el fin de una de las bandas más populares de metal del mundo.

Dentro de este grupo de canciones Mustaine decidió incorporar una canción que ayudó a componer a comienzos de los 80, cuando formaba parte del cuarteto original de Metallica.

Se trata de "Ride the lightning", tema que fue incluido en el segundo álbum de los de San Francisco y que ahora, más de cuatro décadas después, tiene su propia versión con Dave Mustaine en la guitarra.

"Como me encuentro completando el círculo de una carrera que ha abarcado toda mi vida, la decisión de incluir 'Ride the Lightning', una canción que coescribí con James, Lars y Cliff, era mi forma de mostrar respeto por el lugar donde comenzó mi carrera", aseguró Mustaine en un comunicado.