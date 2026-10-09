"Antes de la silla de ruedas": histórico miembro se retira de Judas Priest

El bajista británico Ian Hill, quien en 1970 fundó junto al guitarrista Kenneth "K.K." Downing la seminal banda de heavy metal Judas Priest, anunció su retiro de los escenarios y además presentó a su reemplazo.

De 74 años, Hill era hasta hoy el único miembro que se mantenía en Priest desde su origen; pues aunque grabó el primer sencillo de la banda -"Rocka Rolla/Never Satisfied"-, el reconocido vocalista Rob Halford se incorporó en 1973.

"Desde hace ya algunos años, vengo lidiando con la aparición de esa maldita artritis, que actualmente se encuentra en fase avanzada en el hombro izquierdo y la mano derecha, asentada en el hombro derecho y presente en ambas rodillas. He estado combatiéndola con analgésicos en pastillas, geles y, recientemente, con inyecciones de cortisona en el hombro y la mano", contó el músico.

Así, Hill confesó que "considerando que he descuidado mi vida familiar durante 57 años, he decidido jubilarme y dedicar los años que me quedan a compensar ese tiempo y a hacer cosas con ellos, antes de que llegue el momento en que alguno tenga que llevarme de un lado a otro en silla de ruedas".

Además, reveló que su reemplazo será Davey Rimmer -bajista de Uriah Heep y Elegant Weapons-, a quien Judas Priesta le había pedido "que se aprendiera el repertorio para sustituirme en caso de tener que retirarme, algo que finalmente ocurrió en el concierto de Londres".

Con este cambio, Halford -de 75 años- es transforma en el más longevo músico de la formación en vivo de Judas Priest, sumando su período de 1973 a 1992, y hasta hoy desde el regreso en 2003. Lo secunda el baterista Scott Travis, que se unió al grupo en 1989.

El otro guitarrista histórico de los británicos, Glenn Tipton, miembro desde 1974, tiene actualmente sólo alguna participación en estudio, pues desde 2018 dejó las giras a raíz del mal de Parkinson.