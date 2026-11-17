A los 61 años, y "en paz", falleció el guitarrista estadounidense John Christ, parte de la formación más clásica de Danzig, la banda que creó Glenn Danzig tras salir de Misfits y que se posicionó como un referente del metal a principios de los años '90.

Christ se sumó en 1987 a Glenn Danzig en el grupo Samhain, que ese mismo año derivó en Danzig, que editó un demo a fines de 1987 y luego en agosto de 1988 debutó con un disco homónimo, producido por el reconocido Rick Rubin y que contenía canciones como "Twist of Cain" y "Mother".

El guitarrista siguió en Danzig hasta 1995, grabando también los álbumes "Danzig II: Lucifuge" (1990), "Danzig III: How the Gods Kill" (1992), "Thrall-Demonsweatlive" (EP de 1993) y "Danzig 4" (1994).