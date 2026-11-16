Volaron las sillas: Slayer paró concierto en California

El Kia Forum de Inglewood, en California, recibió a Slayer en un accidentado concierto, porque la banda detuvo su show por cerca de 10 minutos y su vocalista, el chileno Tom Araya, reprendió al público por su comportamiento.

¿El problema? Durante la interpretación de "The Antichist" y "Jihad", el característico "mosh" de los shows de metal se trasladó a la segunda mitad de la cancha, donde la arena californiana había instalado sillas... y éstas comenzaron a volar.

"Silencio. Tienen que saber por qué detuvimos el show... solo necesito su atención, ¿de acuerdo? No sé cuántas veces tuve esta conversación cuando empezamos a tocar en lugares jodidamente enormes. No paraba de decirles a todos: 'Oigan, tienen que controlarse. No pueden empezar a destrozar todo, porque si no, van a cerrar este lugar'", lanzó Araya.

"Escuchen: si quieren divertirse, háganlo aquí mismo, frente a nosotros, en una zona donde no haya nada que puedan destrozar... salvo a ustedes mismos. En cuanto empiezan a hacer tonterías fuera de esa línea, van a cerrar el recinto. No quieren que nadie salga herido. Hay mucha gente que quiere venir a ver el concierto; no entienden este tipo de cosas, y ustedes se ponen tan putamente locos que terminan lastimándose unos a otros", agregó.

Tras el "reto" de Tom Araya, el show del sábado 14 de noviembre continuó sin problemas y culminó con las 23 canciones programadas, entre ellas el disco "Reign in Blood" en su totalidad.

En Chile, Slayer se presentará el 10 de diciembre en el Estadio Santa Laura, pero la configuración del recinto contempla una cancha general, sin asientos; y quienes no quieren estar de pie, pueden optar por las entradas para las zonas de Tribuna, Andes y Galería.