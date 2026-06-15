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Tópicos: Magazine | Música

Miguel Tapia celebrará con especial show los 40 años de "Pateando Piedras": Fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico baterista y fundador de Los Prisioneros llegará al Teatro Caupolicán para revivir el emblemático álbum.

Miguel Tapia celebrará con especial show los 40 años de
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El músico Miguel Tapia, baterista y miembro fundador de Los Prisioneros, celebrará cuatro décadas del emblemático álbum "Pateando Piedras" con un especial concierto. 

El artista, que volvió al histórico vagón del Metro de Santiago -hoy conservado en el Museo Nacional Ferroviario de Quinta Normal- para recrear la portada original del disco, se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo 15 de septiembre. 

En esta cita, Tapia repasará himnos generacionales y de crítica social de la talla de "El baile de los que sobran,¿Por qué no se van?,Muevan las industrias" y "Quieren dinero", junto a otros clásicos del conjunto de San Miguel.

Venta de entradas

Las entradas para los 40 años de Pateando Piedras ya están a la venta a través de Puntoticket, con tickets que van desde los $23.000. 

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