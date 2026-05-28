Miranda reconoció que uno de sus temas se inspiró en Guardiola

El técnico español Pep Guardiola ha tenido múltiples homenajes en su despedida de Manchester City, siendo celebrado no solo por los hinchas y rostros del mundo del deporte, sino que también desde el ámbito musical, como los líderes de Oasis.

Tras hacer historia durante los 10 años en el club y conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones, ahora fue el dúo Miranda el que reconoció que uno de sus temas se inspiró en el propio Guardiola.

Se trata de "Dice lo que siente", perteneciente al álbum "Magistral" de 2011, el cual fue compuesto por Juliana Gattas "en un momento de pasión por Guardiola".

Así lo confesó la cantautora en conversación con el medio Hispa durante la alfombra roja de los Premios Gardel 2026, dando cuenta de que en el inicio del tema hay un coro similar al de los hinchas de fútbol "y habla del campo de juego".

"Para Guardiola, sí. Tenía un novio que le gustaba el fútbol y yo miraba a Guardiola", sinceró Gattas.