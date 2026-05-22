Liam Gallagher: "Larga vida al rey, gracias por los buenos tiempos, Pep"

Liam Gallagher, colíder de Oasis, deseó larga vida "al rey", en referencia a Pep Guardiola, que anunció este viernes su salida del Manchester City, y le agradeció "los buenos tiempos".

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

"Vino y conquistó. Larga vida al rey. Gracias por los buenos tiempos, Pep", publicó el pequeño de los hermanos Gallagher en sus redes sociales una vez conocida de forma oficial la marcha del técnico.

Guardiola ha tenido una relación muy estrecha con los Gallagher en los últimos años. Los líderes de Oasis son reconocidos aficionados del club inglés y no suelen fallar a la cita en los partidos importantes y en los no tan importantes.

Cuando el grupo se reunió tras 16 años de ausencia el pasado año, con una gira por todo el mundo, Guardiola fue uno de sus invitados en los conciertos celebrados en Mánchester y el técnico español se fotografió tanto con la banda como con los hijos de los artistas, además de que hay varios vídeos de Guardiola cantando las icónicas canciones de Oasis.