"Mother Monster": Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez

La cantante y actriz Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido Michael Polansky.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, aunque se desconoce su nombre, sexo y fecha de nacimiento, con el medio Page Six revelando las primeras imágenes de la familia en público en California.

Fue en octubre pasado que la artista dejó de manifiesto que la maternidad estaba en sus planes futuros, al reconocer en "The Late Show", de Stephen Colbert, que "lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero".

La pareja anunció su compromiso en abril de 2024. Además de lo afectivo, Polansky participó en la producción de sus últimos álbumes, "Harlequin" y "Mayhem".