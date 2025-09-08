Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | MTV

MTV Video Music Awards 2025: estos fueron los ganadores y homenajeados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La ceremonia destacó por los triunfos de Ariana Grande y Lady Gaga, además de los reconocimientos a Mariah Carey, Ricky Martin y Busta Rhymes.

MTV Video Music Awards 2025: estos fueron los ganadores y homenajeados
 MTV (Youtube)
Los MTV Video Music Awards 2025 se realizaron el domingo en Nueva York bajo la conducción de LL Cool J, con una ceremonia cargada de homenajes, premiaciones históricas y actuaciones que dieron de qué hablar.

Ariana Grande se llevó el máximo galardón en la categoría "Video del año" por "Brighter Days Ahead". Además, se impuso en las categorías "Mejor Video Pop" y "Mejor Video en formato largo", siendo una de las grandes ganadoras de la noche.

Lady Gaga destacó en "Artista del Año" y en rubros técnicos como "Mejor Dirección" y "Mejor Dirección de Arte" por "Abracadabra"; y al agradecer el reconocimiento dijo que "ser artista es la responsabilidad de hacer que el público sonría, baile, llore y libere emociones. Es un método para construir comprensión y celebrar la comunidad".

La noche también estuvo marcada por los premios honoríficos: Mariah Carey recibió el "Video Vanguard Award" tras una pieza nostálgica; Ricky Martin fue el primer artista distinguido con el "Premio a Ícono Latino" después de su presentación con "Vive la vida loca"; y Busta Rhymes estrenó el "Rock the Bells Visionary Award".

Otro momento emotivo llegó con el tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio pasado. El homenaje incluyó un medley de clásicos interpretados por Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), Yungblud y Nuno Bettencourt, acompañados de un video de su hijo Jack Osbourne y sus nietos.

Lista completa de ganadores

Video del año

  • Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA
  • Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
  • Kendrick Lamar - "Not Like Us"
  • Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
  • ROSÉ & Bruno Mars - "APT"
  • Sabrina Carpenter - "Manchild"
  • The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Artista del año

  • Bad Bunny
  • Beyoncé
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga - GANADORA
  • Morgan Wallen
  • Taylor Swift
  • The Weeknd

Canción del año

  • Alex Warren - "Ordinary"
  • Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
  • Doechii - "Anxiety"
  • Ed Sheeran - "Sapphire"
  • Gracie Abrams - "Te quiero, lo siento"
  • Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
  • Lorde - "What Was That"
  • ROSÉ & Bruno Mars - "APT" - GANADORES
  • Tate McRae - "Sports Car"
  • The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Mejor artista revelación

  • Alex Warren - GANADOR
  • Ella Langley
  • Gigi Perez
  • Lola Young
  • Sombr
  • Las Marías

Mejor artista pop

  • Ariana Grande
  • Charli XCX
  • Justin Bieber
  • Lorde
  • Miley Cyrus
  • Sabrina Carpenter - GANADORA
  • Tate McRae

Actuación MTV Push del año

  • Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)" (agosto de 2024)
  • Ayra Starr - "Last Heartbreak Song" (septiembre de 2024)
  • Mark Ambor - "Belong Together" (octubre de 2024)
  • Lay Bankz - "Graveyard" (noviembre de 2024)
  • Dasha - "Bye Bye Bye" (diciembre de 2024)
  • KATSEYE - "Touch" (enero de 2025) - GANADORAS
  • Jordan Adetunji - "KEHLANI" (febrero de 2025)
  • Leon Thomas - "YES IT IS" (marzo de 2025)
  • Livingston - "Shadow" (abril de 2025)
  • Damiano David - "Next Summer" (mayo de 2025)
  • Gigi Perez - "Sailor Song" (Junio 2025)
  • Role Model - "Sally, cuando se acaba el vino" (julio de 2025)

Mejor colaboración

  • Bailey Zimmerman con Luke Combs - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"
  • Kendrick Lamar & SZA - "luther"
  • Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile" (Muere con una sonrisa) - GANADORES
  • Post Malone ft. Blake Shelton - "Pour Me A Drink"
  • ROSÉ & Bruno Mars - "APT".
  • Selena Gomez, Benny Blanco - "Sunset Blvd"

Mejor video pop

  • Alex Warren - "Ordinary"
  • Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA
  • Ed Sheeran - "Sapphire"
  • Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
  • ROSÉ & Bruno Mars - "APT".
  • Sabrina Carpenter - "Manchild"

Mejor video hip-hop

  • Doechii - "Anxiety" - GANADORA
  • Drake - "NOKIA"
  • Eminem ft. Jelly Roll - "Somebody Save Me"
  • GloRilla ft. Sexyy Red - "WHATCHU KNO ABOUT ME"
  • Kendrick Lamar - "Not Like Us"
  • LL COOL J ft. Eminem - "Murdergram Deux"
  • Travis Scott - "4X4"

Mejor video R&B

  • Chris Brown - "Residuals"
  • Leon Thomas & Freddie Gibbs - "MUTT (REMIX)"
  • Mariah Carey - "Type Dangerous" - GANADORA
  • PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"
  • Summer Walker - "Heart of a Woman"
  • SZA - "Drive"
  • The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Mejor video alternativo

  • Gigi Perez - "Sailor Song"
  • Imagine Dragons - "Wake Up"
  • Lola Young - "Messy"
  • Mgk & Jelly Roll - "Lonely Road"
  • Sombr - "de vuelta a los amigos" - GANADOR
  • The Marías - "Back To Me"

Mejor video rock

  • Coldplay – "All My Love" - GANADORES
  • Evanescence – "Afterlife"
  • Green Day – "One Eyed Bastard"
  • Lenny Kravitz – "Honey"
  • Linkin Park – "The Emptiness Machine"
  • Twenty One Pilots – "The Contract"

Mejor video latino

  • Bad Bunny – "Baile Inolvidable"
  • J Balvin – "Rio"
  • Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"
  • Peso Pluma – "La Patrulla"
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"
  • Shakira – "Soltera" - GANADORA

Mejor video de k-pop

  • Aespa – "Whiplash"
  • Jennie – "Like Jennie"
  • Jimin – "Who"
  • Jisoo – "Earthquake
  • Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again" - GANADORAS
  • Stray Kids – "Chk Chk Boom"
  • Rosé – "Toxic Till the End"

Mejor video afrobeats

  • Asake & Travis Scott – "Active"
  • Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"
  • Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) Remix"
  • Rema – "Baby (Is It a Crime)"
  • Tems ft. Asake – "Get It Right"
  • Tyla – "Push 2 Start" - GANADORA
  • Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

Mejor video country

  • Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"
  • Cody Johnson & Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"
  • Jelly Roll – "Liar"
  • Lainey Wilson – "4x4xU"
  • Megan Moroney – "Am I Okay?" - GANADORA
  • Morgan Wallen – "Smile"

Mejor álbum

  • Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos"
  • Kendrick Lamar – "GNX"
  • Lady Gaga – "Mayhem"
  • Morgan Wallen – "I'm the Problem"
  • Sabrina Carpenter – "Short n' Sweet" - GANADORA
  • The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor video en formato largo

  • Ariana Grande – "Brighter Days Ahead" - GANADORA
  • Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos (Short Film)"
  • Damiano David – "Funny Little Stories"
  • Mac Miller – "Balloonerism"
  • Miley Cyrus – "Something Beautiful"
  • The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

 

Video for good

  • Burna Boy – "Higher"
  • Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish - GANADORAS
  • Doechii – "Anxiety"
  • Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"
  • Selena Gomez y Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"
  • Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"

Mejor dirección

  • Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
  • Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
  • Kendrick Lamar – "Not Like Us"
  • Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA
  • Rosé & Bruno Mars – "Apt"
  • Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor dirección de arte

  • Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
  • Kendrick Lamar – "Not Like Us"
  • Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA
  • Lorde – "Man of the Year"
  • Miley Cyrus – "End of the World"
  • Rosé & Bruno Mars – "Apt"

Mejor cinematografía

  • Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
  • Ed Sheeran – "Sapphire"
  • Kendrick Lamar – "Not Like Us" - GANADOR
  • Lady Gaga – "Abracadabra"
  • Miley Cyrus – "Easy Lover"
  • Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor edición de video

  • Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
  • Ed Sheeran – "Sapphire"
  • Kendrick Lamar – "Not Like Us"
  • Lady Gaga – "Abracadabra"
  • Sabrina Carpenter – "Manchild"
  • Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt) - GANADORA

Mejor coreografía

  • Doechii – "Anxiety" - GANADORA
  • FKA Twigs – "Eusexua"
  • Kendrick Lamar – "Not Like Us"
  • Lady Gaga – "Abracadabra"
  • Tyla – "Push 2 Start"
  • Zara Larsson – "Pretty Ugly"

Mejores efectos visuales

  • Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
  • Lady Gaga – "Abracadabra"
  • Rosé & Bruno Mars – "Apt"
  • Sabrina Carpenter – "Manchild" - GANADORA
  • Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt)
  • The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor grupo

  • aespa
  • BLACKPINK - GANADORAS
  • KATSEYE
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • All Time Low
  • Backstreet Boys
  • Coldplay
  • Evanescence
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • My Chemical Romance
  • The Marías
  • twenty one pilots
  • BLACKPINK
  • Stray Kids

Canción del verano

  • "Headphones On" - Addison Rae
  • "Ordinary" - Alex Warren
  • "Mystical Magical" - Benson Boone
  • "All the Way" - BigXthaPlug and Bailey Zimmerman
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "Fast" - Demi Lovato
  • "Jealous Type" - Doja Cat
  • "Golden" - HUNTR/X
  • "Blue Strips" - Jessie Murph
  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Shake It to the Max (FLY) (Remix)" - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
  • "What I Want" - Morgan Wallen and Tate McRae
  • "Love Me Not" - Ravyn Lenae
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "12 to 12" - sombr
  • "Just Keep Watching" - Tate McRae - GANADORA

