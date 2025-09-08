MTV Video Music Awards 2025: estos fueron los ganadores y homenajeados

Los MTV Video Music Awards 2025 se realizaron el domingo en Nueva York bajo la conducción de LL Cool J, con una ceremonia cargada de homenajes, premiaciones históricas y actuaciones que dieron de qué hablar.
Ariana Grande se llevó el máximo galardón en la categoría "Video del año" por "Brighter Days Ahead". Además, se impuso en las categorías "Mejor Video Pop" y "Mejor Video en formato largo", siendo una de las grandes ganadoras de la noche.
Lady Gaga destacó en "Artista del Año" y en rubros técnicos como "Mejor Dirección" y "Mejor Dirección de Arte" por "Abracadabra"; y al agradecer el reconocimiento dijo que "ser artista es la responsabilidad de hacer que el público sonría, baile, llore y libere emociones. Es un método para construir comprensión y celebrar la comunidad".
La noche también estuvo marcada por los premios honoríficos: Mariah Carey recibió el "Video Vanguard Award" tras una pieza nostálgica; Ricky Martin fue el primer artista distinguido con el "Premio a Ícono Latino" después de su presentación con "Vive la vida loca"; y Busta Rhymes estrenó el "Rock the Bells Visionary Award".
Otro momento emotivo llegó con el tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio pasado. El homenaje incluyó un medley de clásicos interpretados por Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), Yungblud y Nuno Bettencourt, acompañados de un video de su hijo Jack Osbourne y sus nietos.
Lista completa de ganadores
Video del año
Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA
Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT"
Sabrina Carpenter - "Manchild"
The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"
Artista del año
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga - GANADORA
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
Canción del año
Alex Warren - "Ordinary"
Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"
Doechii - "Anxiety"
Ed Sheeran - "Sapphire"
Gracie Abrams - "Te quiero, lo siento"
Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
Lorde - "What Was That"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT" - GANADORES
Tate McRae - "Sports Car"
The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"
Mejor artista revelación
Alex Warren - GANADOR
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
Sombr
Las Marías
Mejor artista pop
Ariana Grande
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter - GANADORA
Tate McRae
Actuación MTV Push del año
Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)" (agosto de 2024)
Ayra Starr - "Last Heartbreak Song" (septiembre de 2024)
Mark Ambor - "Belong Together" (octubre de 2024)
Lay Bankz - "Graveyard" (noviembre de 2024)
Dasha - "Bye Bye Bye" (diciembre de 2024)
KATSEYE - "Touch" (enero de 2025) - GANADORAS
Jordan Adetunji - "KEHLANI" (febrero de 2025)
Leon Thomas - "YES IT IS" (marzo de 2025)
Livingston - "Shadow" (abril de 2025)
Damiano David - "Next Summer" (mayo de 2025)
Gigi Perez - "Sailor Song" (Junio 2025)
Role Model - "Sally, cuando se acaba el vino" (julio de 2025)
Mejor colaboración
Bailey Zimmerman con Luke Combs - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"
Kendrick Lamar & SZA - "luther"
Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile" (Muere con una sonrisa) - GANADORES
Post Malone ft. Blake Shelton - "Pour Me A Drink"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT".
Selena Gomez, Benny Blanco - "Sunset Blvd"
Mejor video pop
Alex Warren - "Ordinary"
Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA
Ed Sheeran - "Sapphire"
Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT".
Sabrina Carpenter - "Manchild"
Mejor video hip-hop
Doechii - "Anxiety" - GANADORA
Drake - "NOKIA"
Eminem ft. Jelly Roll - "Somebody Save Me"
GloRilla ft. Sexyy Red - "WHATCHU KNO ABOUT ME"
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
LL COOL J ft. Eminem - "Murdergram Deux"
Travis Scott - "4X4"
Mejor video R&B
Chris Brown - "Residuals"
Leon Thomas & Freddie Gibbs - "MUTT (REMIX)"
Mariah Carey - "Type Dangerous" - GANADORA
PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"
Summer Walker - "Heart of a Woman"
SZA - "Drive"
The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"
Mejor video alternativo
Gigi Perez - "Sailor Song"
Imagine Dragons - "Wake Up"
Lola Young - "Messy"
Mgk & Jelly Roll - "Lonely Road"
Sombr - "de vuelta a los amigos" - GANADOR
The Marías - "Back To Me"
Mejor video rock
Coldplay – "All My Love" - GANADORES
Evanescence – "Afterlife"
Green Day – "One Eyed Bastard"
Lenny Kravitz – "Honey"
Linkin Park – "The Emptiness Machine"
Twenty One Pilots – "The Contract"
Mejor video latino
Bad Bunny – "Baile Inolvidable"
J Balvin – "Rio"
Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Peso Pluma – "La Patrulla"
Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"
Shakira – "Soltera" - GANADORA
Mejor video de k-pop
Aespa – "Whiplash"
Jennie – "Like Jennie"
Jimin – "Who"
Jisoo – "Earthquake
Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again" - GANADORAS
Stray Kids – "Chk Chk Boom"
Rosé – "Toxic Till the End"
Mejor video afrobeats
Asake & Travis Scott – "Active"
Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) Remix"
Rema – "Baby (Is It a Crime)"
Tems ft. Asake – "Get It Right"
Tyla – "Push 2 Start" - GANADORA
Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"
Mejor video country
Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"
Cody Johnson & Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"
Jelly Roll – "Liar"
Lainey Wilson – "4x4xU"
Megan Moroney – "Am I Okay?" - GANADORA
Morgan Wallen – "Smile"
Mejor álbum
Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos"
Kendrick Lamar – "GNX"
Lady Gaga – "Mayhem"
Morgan Wallen – "I'm the Problem"
Sabrina Carpenter – "Short n' Sweet" - GANADORA
The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"
Mejor video en formato largo
Ariana Grande – "Brighter Days Ahead" - GANADORA
Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos (Short Film)"
Damiano David – "Funny Little Stories"
Mac Miller – "Balloonerism"
Miley Cyrus – "Something Beautiful"
The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"
Video for good
Burna Boy – "Higher"
Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish - GANADORAS
Doechii – "Anxiety"
Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"
Selena Gomez y Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"
Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"
Mejor dirección
Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA
Rosé & Bruno Mars – "Apt"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Mejor dirección de arte
Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA
Lorde – "Man of the Year"
Miley Cyrus – "End of the World"
Rosé & Bruno Mars – "Apt"
Mejor cinematografía
Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
Ed Sheeran – "Sapphire"
Kendrick Lamar – "Not Like Us" - GANADOR
Lady Gaga – "Abracadabra"
Miley Cyrus – "Easy Lover"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Mejor edición de video
Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish
Ed Sheeran – "Sapphire"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga – "Abracadabra"
Sabrina Carpenter – "Manchild"
Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt) - GANADORA
Mejor coreografía
Doechii – "Anxiety" - GANADORA
FKA Twigs – "Eusexua"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga – "Abracadabra"
Tyla – "Push 2 Start"
Zara Larsson – "Pretty Ugly"
Mejores efectos visuales
Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"
Lady Gaga – "Abracadabra"
Rosé & Bruno Mars – "Apt"
Sabrina Carpenter – "Manchild" - GANADORA
Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt)
The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"
Mejor grupo
aespa
BLACKPINK - GANADORAS
KATSEYE
SEVENTEEN
Stray Kids
All Time Low
Backstreet Boys
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
My Chemical Romance
The Marías
twenty one pilots
BLACKPINK
Stray Kids
Canción del verano
"Headphones On" - Addison Rae
"Ordinary" - Alex Warren
"Mystical Magical" - Benson Boone
"All the Way" - BigXthaPlug and Bailey Zimmerman
"The Subway" - Chappell Roan
"Fast" - Demi Lovato
"Jealous Type" - Doja Cat
"Golden" - HUNTR/X
"Blue Strips" - Jessie Murph
"Daisies" - Justin Bieber
"Shake It to the Max (FLY) (Remix)" - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea