MTV Video Music Awards 2025: estos fueron los ganadores y homenajeados

Los MTV Video Music Awards 2025 se realizaron el domingo en Nueva York bajo la conducción de LL Cool J, con una ceremonia cargada de homenajes, premiaciones históricas y actuaciones que dieron de qué hablar.

Ariana Grande se llevó el máximo galardón en la categoría "Video del año" por "Brighter Days Ahead". Además, se impuso en las categorías "Mejor Video Pop" y "Mejor Video en formato largo", siendo una de las grandes ganadoras de la noche.

Lady Gaga destacó en "Artista del Año" y en rubros técnicos como "Mejor Dirección" y "Mejor Dirección de Arte" por "Abracadabra"; y al agradecer el reconocimiento dijo que "ser artista es la responsabilidad de hacer que el público sonría, baile, llore y libere emociones. Es un método para construir comprensión y celebrar la comunidad".

La noche también estuvo marcada por los premios honoríficos: Mariah Carey recibió el "Video Vanguard Award" tras una pieza nostálgica; Ricky Martin fue el primer artista distinguido con el "Premio a Ícono Latino" después de su presentación con "Vive la vida loca"; y Busta Rhymes estrenó el "Rock the Bells Visionary Award".

Otro momento emotivo llegó con el tributo a Ozzy Osbourne, fallecido en julio pasado. El homenaje incluyó un medley de clásicos interpretados por Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), Yungblud y Nuno Bettencourt, acompañados de un video de su hijo Jack Osbourne y sus nietos.

Lista completa de ganadores

Video del año

Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA

Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga - GANADORA

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren - "Ordinary"

Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"

Doechii - "Anxiety"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Gracie Abrams - "Te quiero, lo siento"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

Lorde - "What Was That"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT" - GANADORES

Tate McRae - "Sports Car"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Mejor artista revelación

Alex Warren - GANADOR

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

Las Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter - GANADORA

Tate McRae

Actuación MTV Push del año

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)" (agosto de 2024)

Ayra Starr - "Last Heartbreak Song" (septiembre de 2024)

Mark Ambor - "Belong Together" (octubre de 2024)

Lay Bankz - "Graveyard" (noviembre de 2024)

Dasha - "Bye Bye Bye" (diciembre de 2024)

KATSEYE - "Touch" (enero de 2025) - GANADORAS

Jordan Adetunji - "KEHLANI" (febrero de 2025)

Leon Thomas - "YES IT IS" (marzo de 2025)

Livingston - "Shadow" (abril de 2025)

Damiano David - "Next Summer" (mayo de 2025)

Gigi Perez - "Sailor Song" (Junio 2025)

Role Model - "Sally, cuando se acaba el vino" (julio de 2025)

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman con Luke Combs - "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"

Kendrick Lamar & SZA - "luther"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile" (Muere con una sonrisa) - GANADORES

Post Malone ft. Blake Shelton - "Pour Me A Drink"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT".

Selena Gomez, Benny Blanco - "Sunset Blvd"

Mejor video pop

Alex Warren - "Ordinary"

Ariana Grande - "Brighter days ahead" - GANADORA

Ed Sheeran - "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT".

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Mejor video hip-hop

Doechii - "Anxiety" - GANADORA

Drake - "NOKIA"

Eminem ft. Jelly Roll - "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red - "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

LL COOL J ft. Eminem - "Murdergram Deux"

Travis Scott - "4X4"

Mejor video R&B

Chris Brown - "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs - "MUTT (REMIX)"

Mariah Carey - "Type Dangerous" - GANADORA

PARTYNEXTDOOR - "N o C h i l l"

Summer Walker - "Heart of a Woman"

SZA - "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

Mejor video alternativo

Gigi Perez - "Sailor Song"

Imagine Dragons - "Wake Up"

Lola Young - "Messy"

Mgk & Jelly Roll - "Lonely Road"

Sombr - "de vuelta a los amigos" - GANADOR

The Marías - "Back To Me"

Mejor video rock

Coldplay – "All My Love" - GANADORES

Evanescence – "Afterlife"

Green Day – "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz – "Honey"

Linkin Park – "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots – "The Contract"

Mejor video latino

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

J Balvin – "Rio"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma – "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"

Shakira – "Soltera" - GANADORA

Mejor video de k-pop

Aespa – "Whiplash"

Jennie – "Like Jennie"

Jimin – "Who"

Jisoo – "Earthquake

Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again" - GANADORAS

Stray Kids – "Chk Chk Boom"

Rosé – "Toxic Till the End"

Mejor video afrobeats

Asake & Travis Scott – "Active"

Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) Remix"

Rema – "Baby (Is It a Crime)"

Tems ft. Asake – "Get It Right"

Tyla – "Push 2 Start" - GANADORA

Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

Mejor video country

Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"

Cody Johnson & Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"

Jelly Roll – "Liar"

Lainey Wilson – "4x4xU"

Megan Moroney – "Am I Okay?" - GANADORA

Morgan Wallen – "Smile"

Mejor álbum

Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos"

Kendrick Lamar – "GNX"

Lady Gaga – "Mayhem"

Morgan Wallen – "I'm the Problem"

Sabrina Carpenter – "Short n' Sweet" - GANADORA

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor video en formato largo

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead" - GANADORA

Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos (Short Film)"

Damiano David – "Funny Little Stories"

Mac Miller – "Balloonerism"

Miley Cyrus – "Something Beautiful"

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Video for good

Burna Boy – "Higher"

Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish - GANADORAS

Doechii – "Anxiety"

Eminem ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

Selena Gomez y Benny Blanco – "Younger and Hotter Than Me"

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – "Sleepwalking"

Mejor dirección

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA

Rosé & Bruno Mars – "Apt"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor dirección de arte

Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra" - GANADORA

Lorde – "Man of the Year"

Miley Cyrus – "End of the World"

Rosé & Bruno Mars – "Apt"

Mejor cinematografía

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Kendrick Lamar – "Not Like Us" - GANADOR

Lady Gaga – "Abracadabra"

Miley Cyrus – "Easy Lover"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Mejor edición de video

Charli XCX – "Guess" ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – "Sapphire"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt) - GANADORA

Mejor coreografía

Doechii – "Anxiety" - GANADORA

FKA Twigs – "Eusexua"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Tyla – "Push 2 Start"

Zara Larsson – "Pretty Ugly"

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Lady Gaga – "Abracadabra"

Rosé & Bruno Mars – "Apt"

Sabrina Carpenter – "Manchild" - GANADORA

Tate McRae – "Just Keep Watching" (película de la F1 con Brad Pitt)

The Weeknd – "Hurry Up Tomorrow"

Mejor grupo

aespa

BLACKPINK - GANADORAS

KATSEYE

SEVENTEEN

Stray Kids

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

My Chemical Romance

The Marías

twenty one pilots

