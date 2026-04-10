Muere a los 68 años el pionero del hip hop Afrika Bambaataa

Afrika Bambaata, conocido como el "padrino del hip-hop", falleció a los 68 años por complicaciones relacionadas con el cáncer que padecía, según informó en un comunicado su círculo cercano.

"Gracias a su visión, liderazgo y compromiso inquebrantable, ayudó a transformar el hip hop en una poderosa fuerza de expresión, construcción de comunidad y cambio social", agregó el comunicado.

Fundador en 1976 de Universal Zulu Nation, como alternativa pacífica a las bandas callejeras que dominaban Nueva York en aquella época, sin embargo Bambaatta recibió en los últimos años por una docena de acusaciones de abuso sexual cuando el cantante era el líder de esa organización.

Las acusaciones comenzaron en 2016 y, aunque en algunos casos las supuestas víctimas se retractaron, hubo un caso que llegó a los tribunales y en 2025 se declaró culpable en rebeldía a Bambaatta por abusar sexualmente de un niño de 12 años durante cuatro años.

Su aporte a la música

Estos hechos empañaron la brillante carrera musical de Bambaataa, nacido como Lance Taylor en el Bronx neoyorquino en 1957 y reconocido como influencia importante por las generaciones posteriores de músicos de hip-hop y rap.

La Universal Zulu Nation fue fundada por Bambaataa tras abandonar los Black Spades, una conocida banda callejera del Bronx. En aquella época realizó su primer viaje a África y eso cambió su visión del mundo. A su regreso decidió que era el momento de abandonar las peleas con otras bandas y de dedicarse a la música.

Fue entonces cuando cambió su nombre por Afrika Bambaata y a finales de los setenta comenzó a organizar fiestas en las que actuaba como dj, principalmente música del emergente movimiento del hip-hop. En 1982 lanzó el tema "Planet Rock", inspirado en el grupo alemán Kraftwerk y que se considera uno de los trabajos más influyentes del hip-hop, con una original combinación de música electrónica y de baile.